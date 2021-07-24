Богдан Когут вернулся в элитный дивизион после 10-летнего перерыва

В поединке с «Колосом» место в воротах «Вереса» занял 33-летний Богдан Когут. Единственный до сего времени раз он появлялся на поле в элитном дивизионе 17 июля 2011 года в домашнем матче «Оболони», чьи ряды тогда защищал Богдан, против «Ворсклы» (0:1). Среди голкиперов более продолжительные игровые паузы в УПЛ, чем у Когута, имели только Артем Штанько и Александр Сокоренко.
Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Вратарь
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
11 лет 78 дней
|
Артем ШТАНЬКО
|
25.06.1999
|
Николаев
|
11.09.2010
|
Кривбасс
|
10 лет 328 дней
|
Александр СОКОРЕНКО
|
15.08.1999
|
Таврия
|
09.07.2010
|
Севастополь
|
10 лет 7 дней
|
Богдан КОГУТ
|
17.07.2011
|
Оболонь
|
24.07.2021
|
Верес
|
9 лет 31 день
|
Тарас ЛУЦЕНКО
|
19.06.1995
|
Нива В
|
20.07.2004
|
Закарпатье
|
7 лет 110 дней
|
Василий ХОМУТОВСКИЙ
|
24.05.2003
|
Металлист
|
11.09.2010
|
Таврия
|
6 лет 141 день
|
Константин МАХНОВСКИЙ
|
10.05.2012
|
Оболонь
|
28.09.2018
|
Олимпик
|
6 лет 118 дней
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
11.04.1993
|
Днепр
|
07.08.1999
|
Черноморец
|
6 лет 57 дней
|
Андрей НОВАК
|
23.05.2009
|
Карпаты
|
19.07.2015
|
Александрия
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.