Богдан Когут вернулся в элитный дивизион после 10-летнего перерыва

В поединке с «Колосом» место в воротах «Вереса» занял 33-летний Богдан Когут. Единственный до сего времени раз он появлялся на поле в элитном дивизионе 17 июля 2011 года в домашнем матче «Оболони», чьи ряды тогда защищал Богдан, против «Ворсклы» (0:1). Среди голкиперов более продолжительные игровые паузы в УПЛ, чем у Когута, имели только Артем Штанько и Александр Сокоренко.

Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины