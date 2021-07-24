Богдан Когут вернулся в элитный дивизион после 10-летнего перерыва

Только два голкипера имели более продолжительные игровые паузы в УПЛ, чем вратарь «Вереса»

  • 24.07.2021 18:24
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Богдан Когут вернулся в элитный дивизион после 10-летнего перерыва
© ФК Верес. Богдан Когут

В поединке с «Колосом» место в воротах «Вереса» занял 33-летний Богдан Когут. Единственный до сего времени раз он появлялся на поле в элитном дивизионе 17 июля 2011 года в домашнем матче «Оболони», чьи ряды тогда защищал Богдан, против «Ворсклы» (0:1). Среди голкиперов более продолжительные игровые паузы в УПЛ, чем у Когута, имели только Артем Штанько и Александр Сокоренко.

Самые продолжительные игровые паузы вратарей в чемпионатах Украины

Пауза

Вратарь

Дата

Клуб

Дата

Клуб

11 лет 78 дней

Артем ШТАНЬКО

25.06.1999

Николаев

11.09.2010

Кривбасс

10 лет 328 дней

Александр СОКОРЕНКО

15.08.1999

Таврия

09.07.2010

Севастополь

10 лет 7 дней

Богдан КОГУТ

17.07.2011

Оболонь

24.07.2021

Верес

9 лет 31 день

Тарас ЛУЦЕНКО

19.06.1995

Нива В

20.07.2004

Закарпатье

7 лет 110 дней

Василий ХОМУТОВСКИЙ

24.05.2003

Металлист

11.09.2010

Таврия

6 лет 141 день

Константин МАХНОВСКИЙ

10.05.2012

Оболонь

28.09.2018

Олимпик

6 лет 118 дней

Анатолий ЧИСТОВ

11.04.1993

Днепр

07.08.1999

Черноморец

6 лет 57 дней

Андрей НОВАК

23.05.2009

Карпаты

19.07.2015

Александрия
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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