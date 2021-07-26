Юрий МОРОЗ: «Десна преподнесла хороший урок»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз оценил игру подопечных в матче 1 тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны» (0:3).

«Соперник был силен. Была опытная хорошая команда, которая во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в мощи, понимании, движении, контроле мяча.

У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости», - сказал Мороз.