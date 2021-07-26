Юрий МОРОЗ: «Десна преподнесла хороший урок»

Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз оценил игру подопечных в матче 1 тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны» (0:3).
«Соперник был силен. Была опытная хорошая команда, которая во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в мощи, понимании, движении, контроле мяча.
У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости», - сказал Мороз.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.