ФОТО. Как Металлист 1925 победно дебютировал в УПЛ

Накануне харьковский «Металлист 1925» на ОСК «Металлист» провел дебютный матч в украинской Премьер-лиге, в котором обыграл львовский «Рух» со счетом 2:1. Смотрите, как это было в фотогалерее Кирилла Дымова.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.