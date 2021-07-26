РЯБОКОНЬ: «Селин со старта правильно интегрировался в коллектив и игру»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.
«Вся линия атаки – лидеры. Это Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Картушов. Сегодня их хорошо поддерживал Завийский.
Мне кажется, Селин со старта правильно интегрировался в коллектив и игру», - сказал Рябоконь.
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Источник — Футбол 1/2/3
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