ВИДЕО. За что удалили Билошевского в матче с Десной

Воспитанник киевского «Динамо» Богдан Билошевский, который защищает цвета «Черноморца», досрочно покинул поле в матче первого тура УПЛ против «Десны».
За 39 минут первого тайма опорный полузащитник получил две желтые карточки.
Второе нарушение Билошевского
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Источник — Sport.ua
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