Мидтьюлланд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Датский и шотландский вице-чемпионы разыграют путевку в третий раунд квалификации

  • 26.07.2021 23:51
  • 348 просмотров
  • 0 комментариев
Мидтьюлланд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 июля, в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Мидтьюлланд» примет шотландский «Селтик». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по Киеву.

«Мидтьюлланд»

 

Команда Бо Хенриксена в прошлом сезоне финишировала на второй позиции в элитном дивизионе Дании, не сумев защитить чемпионский титул. От «Брондбю» «волки» отстали всего на два очка, которые и решили судьбу золотых медалей.

Тем не менее, «Мидтьюлланд» имеет шанс снова сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов. Для этого необходимо пройти сито квалификации. Первый поединок с «Селтиком» завершился вничью (1:1), поэтому на своем поле необходимо одержать победу.

«Селтик»

 

Вице-чемпион Шотландии под руководством австралийского специалиста Анге Постекоглу намерен наконец-то сыграть в групповом раунде престижнейшего еврокубка. На национальной арене «Селтик» в прошлом сезоне не смог составить конкуренцию принципиальному сопернику, «Рейнджерс», поэтому нужно как можно скорее порадовать своих фанов.

Не поможет «Селтику» 24-летний украинский полузащитник Марьян Швед, который на прошлой неделе стал полноценным игроком бельгийского «Мехелена». В шотландском клубе наш соотечественник не смог проявить себя, но будем надеяться, что в Бельгии, где он прежде выступал на правах аренды, Марьян сможет повторить успех Руслана Малиновского.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Мидтьюлланд» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.32 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Мидтьюлланд»: Лессль – Дальсгор, Святченко, Хег, Паулиньо, Эвандер, Оньедика, Андерсон, Мабил, Систо, Брумадо.

«Селтик»: Баркас – Ралстон, Велш, Урогиде, Тейлор, Соро, Макгрегор, Тернбулл, Абада, Кристи, Эдуар.

28 июля, среда

«Мидтьюлланд» – «Селтик» (Первый матч 1:1)
Хернинг. Стадион «МСХ Арена». 20:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности