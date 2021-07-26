Мидтьюлланд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В среду, 28 июля, в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Мидтьюлланд» примет шотландский «Селтик». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по Киеву.

«Мидтьюлланд»

Команда Бо Хенриксена в прошлом сезоне финишировала на второй позиции в элитном дивизионе Дании, не сумев защитить чемпионский титул. От «Брондбю» «волки» отстали всего на два очка, которые и решили судьбу золотых медалей.

Тем не менее, «Мидтьюлланд» имеет шанс снова сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов. Для этого необходимо пройти сито квалификации. Первый поединок с «Селтиком» завершился вничью (1:1), поэтому на своем поле необходимо одержать победу.

«Селтик»

Вице-чемпион Шотландии под руководством австралийского специалиста Анге Постекоглу намерен наконец-то сыграть в групповом раунде престижнейшего еврокубка. На национальной арене «Селтик» в прошлом сезоне не смог составить конкуренцию принципиальному сопернику, «Рейнджерс», поэтому нужно как можно скорее порадовать своих фанов.

Не поможет «Селтику» 24-летний украинский полузащитник Марьян Швед, который на прошлой неделе стал полноценным игроком бельгийского «Мехелена». В шотландском клубе наш соотечественник не смог проявить себя, но будем надеяться, что в Бельгии, где он прежде выступал на правах аренды, Марьян сможет повторить успех Руслана Малиновского.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Мидтьюлланд» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.32 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Мидтьюлланд»: Лессль – Дальсгор, Святченко, Хег, Паулиньо, Эвандер, Оньедика, Андерсон, Мабил, Систо, Брумадо.

«Селтик»: Баркас – Ралстон, Велш, Урогиде, Тейлор, Соро, Макгрегор, Тернбулл, Абада, Кристи, Эдуар.

28 июля, среда