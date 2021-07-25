Известен стартовый состав Динамо на матч з Газиантепом

В воскресенье, 25 июля, киевское «Динамо» проведет контрольный поединок с турецким клубом «Газиантеп». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Сидклей, Караваев, Гармаш
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Газиантеп».
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Источник — Sport.ua
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