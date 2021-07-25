В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура УПЛ, в котором харьковский «Металлист 1925» встретится со львовским «Рухом».
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00. Прямая трансляция поединка – на телеканале «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Металлист 1925 дебютирует в УПЛ игрой против Руха. Стартовые составы команд
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономарь.
Запас: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Фабиньо, Задерака.
«Рух»: Бандура, Белый, Дидык, Мысык, Мартынюк, Кухарук, Федорчук, Климчук, Гагун, Бойчук, Борячук.
Запас: Панькив, Альваренга, Карасюк, Сыч, Лях, Ориховский, Притула, Кузык, Кондраков.
Источник — Sport.ua
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