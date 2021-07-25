Остап МАРКЕВИЧ: «Эрнест — самый опасный футболист в составе Львова»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги поединка со «Львовом» (1:1) в 1-м туре УПЛ.
«Эрнест очень хорошую форму набрал. Мы убедились в том, что он — самый опасный футболист в составе «Львова». Ничего удивительного не произошло.
Сделали перестановки удачно, а насчет игры удовлетворены лишь вторым таймом и отрезками первого. Соперник заставил нас понервничать», — отметил Маркевич.
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Источник — Футбол 1/2/3
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