Юрий ВИРТ: «Я доволен дебютом»

Главный тренер «Верес» Юрий Вирт прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в первом туре УПЛ.
«Знаете, все-таки было волнение. Команда за два года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом — игрой и результатом.
Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация — есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать», — отметил Вирт.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.