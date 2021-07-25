Юрий ВИРТ: «Я доволен дебютом»

Главный тренер «Верес» Юрий Вирт прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в первом туре УПЛ.

«Знаете, все-таки было волнение. Команда за два года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом — игрой и результатом.

Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация — есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать», — отметил Вирт.