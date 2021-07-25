Роберто Де Дзерби дебютировал в УПЛ с победы

Роберто Де Дзерби стал 12-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 6-м из дальнего зарубежья. Свой дебют в УПЛ итальянец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Восемь предшественников Де Дзерби в первом матче праздновали викторию и лишь трое - Валерий Яремченко, Владимир Сальков и Виктор Прокопенко - довольствовались ничьей.

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины