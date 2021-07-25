Роберто Де Дзерби дебютировал в УПЛ с победы

Все наставники горняков из дальнего зарубежья праздновали викторию в первом матче

  • 25.07.2021 09:50
  • 351 просмотр
  • 1 комментарий
Роберто Де Дзерби дебютировал в УПЛ с победы
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби стал 12-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 6-м из дальнего зарубежья. Свой дебют в УПЛ итальянец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Восемь предшественников Де Дзерби в первом матче праздновали викторию и лишь трое - Валерий Яремченко, Владимир Сальков и Виктор Прокопенко - довольствовались ничьей.

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Страна

Соперник

Счет

07.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Украина

Металлург З (г)

1:1

04.03.1995

Владимир САЛЬКОВ

Россия

Днепр (д)

1:1

10.09.1995

Валерий РУДАКОВ

Украина

Кривбасс (д)

4:0

03.04.1999

Анатолий БЫШОВЕЦ

Россия

Металлург З (д)

2:1

16.10.1999

Алексей ДРОЗДЕНКО

Украина

Металлист (д)

3:1

29.11.1999

Виктор ПРОКОПЕНКО

Украина

Динамо (д)

0:0

16.03.2002

Невио СКАЛА

Италия

Ворскла (д)

4:0

12.07.2003

Бернд ШУСТЕР

Германия

Металлург З (г)

3:0

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Карпаты (д)

5:0

22.07.2016

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Звезда (д)

4:1

31.07.2019

Луиш КАШТРУ

Португалия

Александрия (г)

3:1

24.07.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Ингулец (д)

2:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:22
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
    Ссылка
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:22
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
    Ссылка
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