Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы создаем моменты, но не забиваем»

Наставник «Шахтера» прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:1)

  • 25.07.2021 09:07
  • 1096 просмотров
  • 10 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы создаем моменты, но не забиваем»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби проанализировал победу над «Ингульцом» (2:1) в матче 1-го тура УПЛ.

«Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем два мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.

Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем.

Гол, который мы пропустили, достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро.

Вопрос не в потере концентрации — при счете 2:1 нам было трудно в концовке», — отметил Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:23
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 10:11
    +1
    New Zealander, 25.07.2021 10:00
    Шансы есть всегда и у всех. Нет команд которые не пропускают голы.
    Поэтому я и говорю, надо с уважением относится к сопернику не называть его гол случайным.
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    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 25.07.2021 10:08
    +1
    Защита у Шахты дырявая!!, детские ошибки Матвиенко, недооценка соперника привела на последних минутах к забитому мячу. Эта игра показала что у команды серьезные проблемы в защите, атакующая игра это хорошо, но возвращаться в оборону футболисты не успевают а защитники не чего без подстраховки не могут сделать, даже против такой команды как Ингулец, в ЛЧ и ЛЕ такого не простят.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 10:02
    -1
    samird, 25.07.2021 09:55
    Любая команды начинается с обороны. Нет классной защиты - нет классной команды. И я говорю не только о защитниках. А в Шахтере атакующая линия традиционно валяет дурака, и в лучшем случае обозначает борьбу. Это существенно повышает нагрузку на защитников. А они итак не слишком надежны..
    Мы предпочитаем забивать больше чем пропускать. Шахтёр будет стремиться к этому в каждой игре. И я уверен это получиться. Счёта 5:2,3:1,4:1,4:2 - не проблема. Уверен что дальше Шахта начнёт всех громить, но при этом будет пропускать по одному или два гола, эсли конечно в защите порядок не навелут.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 10:00
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 25.07.2021 09:36
    Гол случайный?))))
    Гол комбинационный кстати в стиле многих команд Италии и Испании.
    Пас за спину и треугольник готов.
    Это очень плохо для вашей защиты.
    А хорошо для всех команд, потому что у всех шансы будут
    Шансы есть всегда и у всех. Нет команд которые не пропускают голы.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.07.2021 09:55
    +1
    Любая команды начинается с обороны. Нет классной защиты - нет классной команды. И я говорю не только о защитниках. А в Шахтере атакующая линия традиционно валяет дурака, и в лучшем случае обозначает борьбу. Это существенно повышает нагрузку на защитников. А они итак не слишком надежны..
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.07.2021 09:52
    0
    В Де Дзербі мінімумум довжелезної філософіі,чим відрізнявся Каштру.Все як є-просто,ясно,по-ділу.Цікавий тренер,перша гра дала надію на гру,а не вимучування очок
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 09:36
    +3
    Гол случайный?))))
    Гол комбинационный кстати в стиле многих команд Италии и Испании.
    Пас за спину и треугольник готов.
    Это очень плохо для вашей защиты.
    А хорошо для всех команд, потому что у всех шансы будут
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 09:34
    0
    New Zealander, 25.07.2021 09:29
    Ничего страшного. Главное что забыли 2 гола, не смотря на то что мяч вперто не йшов у ворота, полоскал штанги или летел в милиметрах от них. Появились комбинации, пасы и скорости хорошие. Соломон и Педриньо - просто монстры. Понравились также Степаненко, Патрик, Додо и Траоре. Вы на правильном пути, не смотря на то что это только начало чемпионата.
    Про монстра Пердиньйо можно фильм ужасов снимать)
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 09:29
    -2
    Ничего страшного. Главное что забыли 2 гола, не смотря на то что мяч вперто не йшов у ворота, полоскал штанги или летел в милиметрах от них. Появились комбинации, пасы и скорости хорошие. Соломон и Педриньо - просто монстры. Понравились также Степаненко, Патрик, Додо и Траоре. Вы на правильном пути, не смотря на то что это только начало чемпионата.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 09:36
    +3
    Гол случайный?))))
    Гол комбинационный кстати в стиле многих команд Италии и Испании.
    Пас за спину и треугольник готов.
    Это очень плохо для вашей защиты.
    А хорошо для всех команд, потому что у всех шансы будут
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.07.2021 10:11
    +1
    New Zealander, 25.07.2021 10:00
    Шансы есть всегда и у всех. Нет команд которые не пропускают голы.
    Поэтому я и говорю, надо с уважением относится к сопернику не называть его гол случайным.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 25.07.2021 10:08
    +1
    Защита у Шахты дырявая!!, детские ошибки Матвиенко, недооценка соперника привела на последних минутах к забитому мячу. Эта игра показала что у команды серьезные проблемы в защите, атакующая игра это хорошо, но возвращаться в оборону футболисты не успевают а защитники не чего без подстраховки не могут сделать, даже против такой команды как Ингулец, в ЛЧ и ЛЕ такого не простят.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.07.2021 09:55
    +1
    Любая команды начинается с обороны. Нет классной защиты - нет классной команды. И я говорю не только о защитниках. А в Шахтере атакующая линия традиционно валяет дурака, и в лучшем случае обозначает борьбу. Это существенно повышает нагрузку на защитников. А они итак не слишком надежны..
    Ссылка
    DavydovBronislav
    online
      DavydovBronislav, 25.07.2021 10:23
    0
    Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.07.2021 09:52
    0
    В Де Дзербі мінімумум довжелезної філософіі,чим відрізнявся Каштру.Все як є-просто,ясно,по-ділу.Цікавий тренер,перша гра дала надію на гру,а не вимучування очок
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 09:34
    0
    New Zealander, 25.07.2021 09:29
    Ничего страшного. Главное что забыли 2 гола, не смотря на то что мяч вперто не йшов у ворота, полоскал штанги или летел в милиметрах от них. Появились комбинации, пасы и скорости хорошие. Соломон и Педриньо - просто монстры. Понравились также Степаненко, Патрик, Додо и Траоре. Вы на правильном пути, не смотря на то что это только начало чемпионата.
    Про монстра Пердиньйо можно фильм ужасов снимать)
    Ссылка
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