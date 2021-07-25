Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мы создаем моменты, но не забиваем»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби проанализировал победу над «Ингульцом» (2:1) в матче 1-го тура УПЛ.

«Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем два мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.

Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем.

Гол, который мы пропустили, достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро.

Вопрос не в потере концентрации — при счете 2:1 нам было трудно в концовке», — отметил Де Дзерби.