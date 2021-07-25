Манор СОЛОМОН: «Лучший способ отпраздновать мой день рождения»

22-летний израильский футболист «Шахтера» Манор Соломон подвел итоги победы над «Ингульцом» (2:1) в поединке 1-го тура УПЛ.
«Первая игра, первая победа. Лучший способ отпраздновать мой день рождения.
Спасибо всем за ваши пожелания», — написал Соломон после матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.