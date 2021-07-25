В воскресенье, 25 июля, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» встретится со львовским «Рухом». Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:00.

«Металлист 1925» - «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Рух» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Рух», за которой можно следить здесь.