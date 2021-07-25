Подолье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля в 17:00 проходит поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Подолье» Хмельницкий – «Оболонь» Киев.
Плейер будет добавлен перед началом матча.
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Источник — Sport.ua
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