Известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч Ворсклы в ЛК

В четверг, 29 июля, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против финского «КуПСа». Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Обслуживать встречу в Полтаве будет бригада арбитров из Чехии. Главным арбитром противостояния назначен Павел Орел.

На линиях будут работать Якуб Грабовски и Радек Котик. Четвертый судья – Ян Махалек.