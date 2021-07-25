Известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч Ворсклы в ЛК

В четверг, 29 июля, полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против финского «КуПСа». Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Обслуживать встречу в Полтаве будет бригада арбитров из Чехии. Главным арбитром противостояния назначен Павел Орел.
На линиях будут работать Якуб Грабовски и Радек Котик. Четвертый судья – Ян Махалек.
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Источник — УЕФА
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