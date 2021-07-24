Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ингульцу еще рано равняться на грандов»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мыслями после поражения от «Шахтера» (1:2) в первом туре УПЛ.



– Добрый вечер. В первую очередь хочу поздравить «Шахтер» с победой – ожидаемой и заслуженной. Думаю, что такой команде, как «Ингулец», еще рано равняться на наших грандов. У нас впереди будет еще много матчей, где мы сможем показывать более содержательную игру, а главное – результативную.

– Как вы клеили новую команду? Она новая, много опытных футболистов, Опанасенко был долгое время без игровой практики. Коробенко был в «Динамо», и вернулся, можно сказать, с корабля на бал.

– Если брать селекционную работу, я считаю, что слабее мы точно не стали. Пригласили опытных футболистов. Только разница в том, что в своих клубах они не имели полноценной игровой практики – наверное, это основное качество, по которому мы смогли их пригласить. В нашей команде они однозначно будут иметь постоянную практику – те же Опанасенко, Полегенько в своих клубах таковой не имели. Из того состава, который у нас был в прошлом сезоне, сегодня на поле вышли четверо. Нужно время, чтобы каждый понял идею тренерского состава, и в принципе, как в механизме, притереться друг к другу. Коробенко фактически позавчера приехал – и сразу в старт. Так получилось в предсезонной подготовке. Майкл прилетел буквально четыре дня назад – делал документы, рабочую визу, раньше привезти мы его не могли. Тунисец Али Салем в прошлом сезоне был основным защитником, но всю предсезонку пропустил – только прилетел. Нужно наверстывать упущенное время. Думаю, команда однозначно станет сильнее.



– Волей календаря вы заканчивали прошлый чемпионат на «Олимпийском» с «Шахтером» и начинаете новый здесь же. Но два матча очень отличаются, ведь 9 мая вы оба тайма играли почти на равных, а сейчас первый тайм был просто провальным – ноль ударов по воротам, практически не переходили центр поля. Испугались обновленного «Шахтера»? И что сказали ребятам в перерыве?

– Мое мнение: если сравнивать «Шахтер», который был в мае, и этот, то сейчас он на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза – очень быстрая работа с мячом. «Шахтер» всегда отличался контролем, всегда доминировал, но этот контроль в большей степени был ради контроля. Сейчас же каждую атаку соперник старался доводить до логического завершения – удара по воротам, прострела. «Шахтер» стал играть более остро. Вы видели, что в середине поля они по футбольному нас провоцировали, ждали, чтобы мы растянули первую линию обороны, а дальше сразу шла проникающая передача – и нас разворачивали лицом к своим воротам. Мы понимали, что так будет, и терпели. Смотрели игры с «Шальке» и «Ракувом», знали, что, если мы только чуть-чуть не будем успевать, нам придется тяжело. Надеялись на контратаку, но не получилось. В этом в большей степени заслуга «Шахтера».



– Весь матч «Шахтер» доминировал, но за 10 минут до конца вы смогли отыграть один гол. У вас было ощущение, что могли испортить дебют Де Дзерби?

– Это была бы какая-то сверхудача. У меня лично как тренера так сложилось: пять лет назад мы дебютировали в Премьер-лиге – дебютировал Фонсека. Сейчас дебютирует Де Дзерби. Такое стечение обстоятельств. Вряд ли мы могли рассчитывать на что-то большее. На большее мог рассчитывать «Шахтер»: он создал достаточно моментов, чтобы их реализовывать. Где-то была наша удача, где-то вратарь хорошо сыграл, плюс сами игроки «Шахтера» в каких-то эпизодах на грани попадали во «вне игры». Ближе «Шахтер» был к тому, чтобы забить больше, чем мы к тому, чтобы сравнять.



– Почему в старте не вышел Майкл Гопей? Во втором тайме он был единственным, от которого шло обострение, он мог убежать вперед и неоднократно это демонстрировал.

– Я уже сказал, что он только три дня назад прилетел. Да, Майкл сыграл так, как должен нападающий. Но и «Шахтер», я вам скажу, поменял двух ключевых игроков. Ушли Алан Патрик и Педриньо – и игра пошла совсем по-другому. Мы понимали, что не зря эти футболисты на сегодня являются лидерами «Шахтера». Они в любой команде были бы суперлидерами. Вышел Судаков – при всем уважении к нему, хороший, перспективный футболист, возможно, будущая звезда, но это не Алан Патрик и не Педриньо. Так что здесь не сила нашего Майкла, а в какой-то степени просто Де Дзерби дал отдохнуть своим лидерам.



– Благодаря каким характеристикам вы пригласили Майкла Гопея в свою команду?

– Первое – хороший возраст, 21 год. Второе – умение вести единоборства, цепляться за мяч, забивать. Перспектива у этого футболиста есть. Надеемся, он наберет свои оптимальные физические кондиции и будет игроком стартовой обоймы. Все зависит от него. Мы взяли его с тем, чтобы он развивался. Думаю, до сегодняшнего матча вряд ли кто-то его нашел бы даже в «Википедии» или Wyscout. А после этой игры о нем завтра в прессе будет появляться какая-то информация. Слава Богу, у нас так сложилось еще с Первой лиги, что каждый нападающий смог себя хорошо проявить. Был Саша Акименко, который забил максимально мячей в нашем клубе, был Ника Сичинава. Сейчас есть Артем Ситало и Майкл. Будут сильнейшие, пускай забивают.



– Сейчас говорят: «Шахтер» усилился, у «Динамо» минимум кадровых изменений, «Заря», «Ворскла», «Колос» и «Днепр-1» претендуют на еврокубки, а у всех остальных – маленькие зарплаты, мало новичков, «Черноморец» – «Динамо-2», «Мариуполь» – «Шахтер-2». И что конкуренции в середине таблицы больше. Как вы считаете? И есть ли команды, которые могут в чемпионате навязать борьбу «Динамо» и «Шахтеру»?

– Думаю, в борьбу «Динамо» и «Шахтера» вряд ли кто-то сможет вклиниться. Скажу лично свое мнение. Наверное, разделение в таблице будет такое: первые две команды, затем третья-четвертая, а потом все остальные – они плюс-минус одинакового уровня. «Верес» сыграл с «Колосом» – далеко не яркая была игра. Вчера «Мариуполь» со «Львовом»… Матчи равных соперников. На мой взгляд, среди этих команд и будет идти основная борьба. А «Шахтер» и «Динамо» между собой будут бороться за первое место, за то, кто из них сильнее.