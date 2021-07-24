Марченко завершил борьбу на турнире в Атланте

Первая ракетка Украины Илья Марченко (№161 ATP) завершил борьбу в квалификации хардового турнира ATP Tour 250 в Атланте.
В матче первого круга отбора украинец проиграл Джеймса Уорда из Великобритании (№354 ATP).
Атлант. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 3:6, 6:7(1)
Ранее Илья был близок к выходу в 1/4 финала основы в Лос-Кабосе.
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Источник — Sport.ua
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