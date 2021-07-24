Вторая лига. Мункач в дебютном матче в профессионалах одолел Чернигов

Состоялся матч первого тура во Второй лиге (Группа А).
«Мункач» с минимальным счетом переиграл «Чернигов».
Для команды из Мукачево этот матч стал дебют на профессиональном уровне.
Вторая лига. Первый тур
«Мункач» – «Чернигов» – 1:0
Гол: 1:0 – 20 Гирный
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Источник — Sport.ua
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