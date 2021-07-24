Вторая лига. Мункач в дебютном матче в профессионалах одолел Чернигов

Состоялся матч первого тура во Второй лиге (Группа А).



«Мункач» с минимальным счетом переиграл «Чернигов».

Для команды из Мукачево этот матч стал дебют на профессиональном уровне.



Вторая лига. Первый тур



«Мункач» – «Чернигов» – 1:0

Гол: 1:0 – 20 Гирный

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