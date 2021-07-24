Оценки за матч Шахтер – Ингулец. Лучшим игроком стал Степаненко

У гостей самая высокая оценка у вратаря

  • 24.07.2021 22:14
  • 1143 просмотра
  • 4 комментария
Оценки за матч Шахтер – Ингулец. Лучшим игроком стал Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Траоре и Соломон

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок первого тура УПЛ «Шахтер» – «Ингулец» (2:1).

Наиболее высокую оценку за игру (7.5) получил хавбек донецкого клуба Тарас Степаненко, который отличился ассистом.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Ингулец» – 2:1:

  

Замены «Шахтера»: Тете - 5,5; Судаков - 5,0; Витао - б/о; М.Антонио - б/о.

Замены «Ингульца»: Гопей - 6,5; Головкин - 5,0; Козак - 5,5.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avk2307
      avk2307, 24.07.2021 23:41
    0
    Вот вопрос. Почему Судаков в сборной был? Ему 5.0 на замене ,а он в сборной. А Кочергин мимо.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.07.2021 23:37
    0
    Траоре один з найкращих? Не смішіть. Хай навчиться мяч в штрафній приймати
    Ссылка
    INMSpace
    online
      INMSpace, 24.07.2021 23:33
    0
    Показалось, Степаненко похудел и хорошо двигался. Оценка справедлива, как и Соломону.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.07.2021 22:18
    -1
    Уже в чемпионате просто так очки дарить не будет кроме арендоуполя.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 24.07.2021 23:41
    0
    Вот вопрос. Почему Судаков в сборной был? Ему 5.0 на замене ,а он в сборной. А Кочергин мимо.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.07.2021 23:37
    0
    Траоре один з найкращих? Не смішіть. Хай навчиться мяч в штрафній приймати
    Ссылка
    INMSpace
    online
      INMSpace, 24.07.2021 23:33
    0
    Показалось, Степаненко похудел и хорошо двигался. Оценка справедлива, как и Соломону.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности