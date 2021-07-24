Оценки за матч Шахтер – Ингулец. Лучшим игроком стал Степаненко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок первого тура УПЛ «Шахтер» – «Ингулец» (2:1).
Наиболее высокую оценку за игру (7.5) получил хавбек донецкого клуба Тарас Степаненко, который отличился ассистом.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Ингулец» – 2:1:
Замены «Шахтера»: Тете - 5,5; Судаков - 5,0; Витао - б/о; М.Антонио - б/о.
Замены «Ингульца»: Гопей - 6,5; Головкин - 5,0; Козак - 5,5.
Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Источник — Sport.ua
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