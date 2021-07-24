ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик объявил имя нового тренера

Сергей Литовченко будет тренировать донецкий клуб в Первой лиге

  • 24.07.2021 20:40
  • 5489 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик объявил имя нового тренера
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Литовченко

Украинский тренер Сергей Литовченко возглавил донецкий «Олимпик». Трудовое соглашение рассчитано на один год.
 
В тренерский штаб Литовченко вошли трое специалистов:
 
Ассистент тренера – Виталий Розгон
Тренер по физподготовке – Евгений Наумовец
Тренер вратарей – Юрий Клименко
 
Отметим, что Литовченко с 2020 года возглавлял ФК «Рубикон» (Киев), выступающий во Второй Лиге Украины.

В сезоне 2021/22 «Олимпик» будет играть в Первой лиге.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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Комментарии
    2966
    online
      2966, 24.07.2021 21:38
    +1
    А когда Санжар ушел?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 24.07.2021 21:06
    +1
    А кто владельцем олимпика стал?
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 24.07.2021 21:38
    +1
    А когда Санжар ушел?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 24.07.2021 21:06
    +1
    А кто владельцем олимпика стал?
    Ссылка
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