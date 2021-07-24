ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик объявил имя нового тренера

Украинский тренер Сергей Литовченко возглавил донецкий «Олимпик». Трудовое соглашение рассчитано на один год.
В тренерский штаб Литовченко вошли трое специалистов:
Ассистент тренера – Виталий Розгон
Тренер по физподготовке – Евгений Наумовец
Тренер вратарей – Юрий Клименко
Отметим, что Литовченко с 2020 года возглавлял ФК «Рубикон» (Киев), выступающий во Второй Лиге Украины.
В сезоне 2021/22 «Олимпик» будет играть в Первой лиге.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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