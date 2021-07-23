ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик будет играть в Первой лиге

Донецкий клуб продолжит свое существование

  • 23.07.2021 14:20
  • 1357 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик будет играть в Первой лиге
© ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик», который в минувшем сезоне занял 13-е место в УПЛ, в новом сезоне будет играть в Первой лиге Украины.

«Дорогие друзья,

Рады сообщить вам, что наш клуб продолжит свое существование. Одна из самых красивых эмблем среди футбольных команд Украины уже красуется на сайте Первой лиги.

Именно под эгидой ПФЛ обновленная донецкая команда выступит в грядущем сезоне. Уже 25 июля (в воскресенье) олимпийцы стартуют выездным матчем против одного из главных фаворитов сезона — криворожского «Кривбасса».

Посредством наших официальных ресурсов мы постепенно познакомим Вас с новым руководством, тренерским штабом и, конечно, футболистами.

Следите за новостями «Олимпика» в соцсетях клуба и на сайте.

Новая страничка истории донецкой команды уже приоткрыта: домашние матчи в новом сезоне дончане будут проводить на стадионе им. Банникова в Киеве.

Вперед, олимпийцы!», — говорится в официальном заявлении «Олимпика».

Матч 1-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» — «Олимпик» состоится в воскресенье, 25 июля.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.07.2021 15:38
    +1
    Їдьте вже в Донецьк. Там вас чекають вірні вболівальники!
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 23.07.2021 15:26
    0
    Все олимпийцы сейчас в Токио. А это так... недоразумение
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 23.07.2021 14:56
    -1
    Куди Гельзіна поділи, пред'явіть народу.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 23.07.2021 14:54
    0
    странно как то все это ))
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.07.2021 15:38
    +1
    Їдьте вже в Донецьк. Там вас чекають вірні вболівальники!
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 23.07.2021 15:26
    0
    Все олимпийцы сейчас в Токио. А это так... недоразумение
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 23.07.2021 14:54
    0
    странно как то все это ))
    Ссылка
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