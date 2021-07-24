ВИДЕО. Мастер. Алан Патрик забил второй гол Шахтера в ворота Ингульца

Донецкий «Шахтер» со счетом 2:0 выиграл первую половину встречи в рамках стартового тура чемпионата Украины против «Ингульца».



На 34-й минуте Тарасу Степаненко сделал классный заброс в штрафную на ход Алану Патрику, который в касание переправил мяч в ворота.



Первый гол забил Лассина Траоре.