ВИДЕО. С передачи Соломона. Лассина Траоре забил дебютный гол за Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре открыл счет своим голам в футболке донецкого клуба. 20-летний форвард из Буркина-Фасо отличился в матче первого тура чемпионата Украины против «Ингульца».



На 12-й минуте встрече Соломон на левом фланге прошел Полегенько и прострелил на ближнюю штангу, а Траоре переправил мяч в ворота.