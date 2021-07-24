ВИДЕО. С передачи Соломона. Лассина Траоре забил дебютный гол за Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре открыл счет своим голам в футболке донецкого клуба. 20-летний форвард из Буркина-Фасо отличился в матче первого тура чемпионата Украины против «Ингульца».
На 12-й минуте встрече Соломон на левом фланге прошел Полегенько и прострелил на ближнюю штангу, а Траоре переправил мяч в ворота.
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Источник — Sport.ua
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