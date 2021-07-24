ВИДЕО. С передачи Соломона. Лассина Траоре забил дебютный гол за Шахтер

Нападающий «Шахтера» огорчил «Ингулец»

  • 24.07.2021 20:01
  • 1733 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. С передачи Соломона. Лассина Траоре забил дебютный гол за Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре открыл счет своим голам в футболке донецкого клуба. 20-летний форвард из Буркина-Фасо отличился в матче первого тура чемпионата Украины против «Ингульца».
 
На 12-й минуте встрече Соломон на левом фланге прошел Полегенько и прострелил на ближнюю штангу, а Траоре переправил мяч в ворота.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.07.2021 20:41
    -2
    Вітання Траоре,з почином!
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