Надо было довезти $2 млн. Поворознюк рассказал, как на него устроили засаду

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал историю о том, как на него в 1990-х годах устроили засаду:

«Нужно было перевезти 2 млн долларов. Но некоторые не хотели, чтобы и я, и эти деньги до конца доехали. Но повезло и пофартило, Боженька помог.

Я зашел в кочегарку, снял дубленку и кожаную шапку, отдал работнику, а сам надел его порванную фуфайку. Взял такси и проехал 14 постов, никто не думал, что я еду в этой машине. Так и довез эти деньги.

Когда приехал, мне начали рассказывать, что я должен поделиться бизнесом. У них 4 машины, около 20 человек, а я один. Я достал гранату, выдернул чеку и сказал: «Все то, что наше – наше, не позволю никому забрать». Развернулся и ушел. Шел и знал, что будут стрелять в спину. Но не стрельнули. Понимали, что граната Ф-1 уложит хорошо».

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