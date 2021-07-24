Надо было довезти $2 млн. Поворознюк рассказал, как на него устроили засаду

Президент «Ингульца» вспомнил, как достал гранату и выдернул чеку

  • 24.07.2021 20:23
  • 987 просмотров
  • 3 комментария
Надо было довезти $2 млн. Поворознюк рассказал, как на него устроили засаду
© Бомбардир. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал историю о том, как на него в 1990-х годах устроили засаду:

«Нужно было перевезти 2 млн долларов. Но некоторые не хотели, чтобы и я, и эти деньги до конца доехали. Но повезло и пофартило, Боженька помог.

Я зашел в кочегарку, снял дубленку и кожаную шапку, отдал работнику, а сам надел его порванную фуфайку. Взял такси и проехал 14 постов, никто не думал, что я еду в этой машине. Так и довез эти деньги.

Когда приехал, мне начали рассказывать, что я должен поделиться бизнесом. У них 4 машины, около 20 человек, а я один. Я достал гранату, выдернул чеку и сказал: «Все то, что наше – наше, не позволю никому забрать». Развернулся и ушел. Шел и знал, что будут стрелять в спину. Но не стрельнули. Понимали, что граната Ф-1 уложит хорошо».

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Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
    rasta13
    online
      rasta13, 24.07.2021 20:41
    0
    Вообщем можно сериал снимать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.07.2021 20:33
    0
    битий вовк..
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 24.07.2021 20:32
    +1
    Что за бред...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 24.07.2021 20:32
    +1
    Что за бред...
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 24.07.2021 20:41
    0
    Вообщем можно сериал снимать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.07.2021 20:33
    0
    битий вовк..
    Ссылка
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