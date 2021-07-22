ПОВОРОЗНЮК: «Добавим судьям зарплаты. А встречать и кормить не будем»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о текущей ситуации с судейством в УПЛ и необходимости реформ:
«В этом хаосе с судьями не виноваты ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи. Виноваты президенты клубов. 90% дают. Все все знают, но молчат. Если Суркис и Ахметов захотят, они соберут президентов и скажут: давайте, будем честно играть в футбол.
Но для этого повысим зарплату арбитрам до 100 тысяч грн за матч. И увеличим взносы, я не против. Но чтобы клубы арбитров не касались. Пусть они сами приезжают, живут, едят. А мы их не будем встречать и кормить. Чтобы соприкосновения клубов с арбитрами не было аж до стартового свистка. Тогда будет толк».
Сколько заработают судьи? Гонорары арбитров УПЛ значительно повысят
Источник — Бомбардир
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