ПОВОРОЗНЮК: «Добавим судьям зарплаты. А встречать и кормить не будем»

Президент «Ингульца»​​​​​​​ рассказал о текущей ситуации с судейством в УПЛ

  • 22.07.2021 23:10
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  • 2 комментария
ПОВОРОЗНЮК: «Добавим судьям зарплаты. А встречать и кормить не будем»
© Бомбардир. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о текущей ситуации с судейством в УПЛ и необходимости реформ:

«В этом хаосе с судьями не виноваты ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи. Виноваты президенты клубов. 90% дают. Все все знают, но молчат. Если Суркис и Ахметов захотят, они соберут президентов и скажут: давайте, будем честно играть в футбол.

Но для этого повысим зарплату арбитрам до 100 тысяч грн за матч. И увеличим взносы, я не против. Но чтобы клубы арбитров не касались. Пусть они сами приезжают, живут, едят. А мы их не будем встречать и кормить. Чтобы соприкосновения клубов с арбитрами не было аж до стартового свистка. Тогда будет толк».

Сколько заработают судьи? Гонорары арбитров УПЛ значительно повысят

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Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.07.2021 00:18
    -1
    вот в 2013 чемп был!а сейчас сборище фермеров
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.07.2021 00:06
    -1
    Удивительно,но факт... После подрыва гранаты Поворознюк вдруг стал лояльным к арбитрам,странно как-то... Или боится, что вторая граната может оказаться более удачливой?
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