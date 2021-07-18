Сколько заработают судьи? Гонорары арбитров УПЛ значительно повысят

Главный рефери поединка сможет заработать за матч 30 тысяч грн

  • 18.07.2021 03:35
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Сколько заработают судьи? Гонорары арбитров УПЛ значительно повысят
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

С нового сезона клубы УПЛ будут выплачивать арбитрам гонорары, а также покрывать их расходы на дорогу и проживание, информирует журналист Роман Бебех.

Судьи на эти деньги будут самостоятельно снимать себе отель и питаться: 3000 грн – на дорогу, 6000 грн – на гостиницу. Гонорар главного арбитра вырастет с 12 до 30 тысяч грн за матч плюс упомянутые 9000 грн на дорогу и проживание. Гонорар ассистентов, четвертого арбитра и делегата вырастет с 6000 до 15000 грн.

Суммы не окончательные, поскольку рефери свои контракты еще не подписали. Оплачивать арбитров будет клуб, который играет матч дома. Всего в около 139 тысяч грн за одну игру будет обходиться команде обеспечение судей.

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Источник — Telegram

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