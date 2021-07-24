ФОТО. Рух показал форму на новый сезон

Игроки «Руха» выйдут на игру первого тура УПЛ против харьковского «Металлиста-1925» в желтой форме от нового технического партнера.
Представление новой экипировки состоится в сентябре.
Матч «Металлист-1925» - «Рух» пойдет 25 июля, начало в 17:00.
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник — ФК Рух Львов
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