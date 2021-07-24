ФОТО. Рух показал форму на новый сезон

Львовский клуб выйдет в новой экипировке на матча против «Металлиста-1925»

  • 24.07.2021 18:20
  • 974 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Рух показал форму на новый сезон
© ФК Рух

Игроки «Руха» выйдут на игру первого тура УПЛ против харьковского «Металлиста-1925» в желтой форме от нового технического партнера.
 
Представление новой экипировки состоится в сентябре.
 
Матч «Металлист-1925» - «Рух» пойдет 25 июля, начало в 17:00.

Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 24.07.2021 19:07
    0
    Полосатые животы
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 24.07.2021 18:33
    -2
    А де чорна форма?!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.07.2021 19:07
    0
    Полосатые животы
    Ссылка
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