Верес – Колос. Известны стартовые составы

Сегодня, 24 июля «Верес» в первом туре УПЛ сезона 2012/2022 примет «Колос». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич, Сергийчук
«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Богданов, Чурко, Ильин, Костышин, Ситчинава
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Источник — УПЛ
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