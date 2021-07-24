В воскресенье, 25 июля, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» встретится с «Черноморцем». Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и начнется в 19:30.
«Десна» - «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Десна» - «Черноморец» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» - «Черноморец».
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Источник — Sport.ua
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