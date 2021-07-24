Гдыня. Козлова вышла в полуфинал

Украинская теннисистка продолжает борьбу за титул в Польше

  • 24.07.2021 15:12
  • 1177 просмотров
  • 6 комментариев
Гдыня. Козлова вышла в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Сегодня Катерина Козлова вышла в полуфинал грунтового турнира WTA в польской Гдыне. Украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований Катаржиной Кавой. Матча продолжался 2 часа и 49 минут.

1/4 финала

Катаржина Кава (Польша) – Катерина Козлова (Украина) – 7:5, 5:7, 1:6

В полуфинале Козлова сыграет с экс-украинкой Мариной Заневской, которая с 2016 года представляет Бельгию. Ранее во втором раунде Козлова обыграла белоруску Александру Саснович.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.07.2021 16:05
    +1
    Sinichkin, 24.07.2021 15:18
    Катюха молодець, не то що наші олямпуйці.(ха-ха-ха).
    Ты считаешь , что 3 место - 4 и 5-8 это плохой результат. Значит в спорте ты далекий человек.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 24.07.2021 15:54
    -3
    Sinichkin, 24.07.2021 15:18
    Катюха молодець, не то що наші олямпуйці.(ха-ха-ха).
    Ты что?! Про наших олимпийцев либо хорошо либо никак.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.07.2021 15:43
    +1
    Publius, 24.07.2021 15:39
    Судя по списку оставшихся, Козлова вообще может этот турнир выиграть, тем более полек больше нет.
    Хватило бы сил. Ей сегодня в 18.00 ещё полуфинал играть.
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 24.07.2021 15:39
    +1
    Судя по списку оставшихся, Козлова вообще может этот турнир выиграть, тем более полек больше нет.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.07.2021 15:22
    +6
    Катя хорошо играла и выиграла заслуженно, несмотря на активную поддержку трибунами её соперницы. Хоть какая-то радость сегодня.
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 24.07.2021 15:18
    -3
    Катюха молодець, не то що наші олямпуйці.(ха-ха-ха).
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.07.2021 15:22
    +6
    Катя хорошо играла и выиграла заслуженно, несмотря на активную поддержку трибунами её соперницы. Хоть какая-то радость сегодня.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.07.2021 16:05
    +1
    Sinichkin, 24.07.2021 15:18
    Катюха молодець, не то що наші олямпуйці.(ха-ха-ха).
    Ты считаешь , что 3 место - 4 и 5-8 это плохой результат. Значит в спорте ты далекий человек.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.07.2021 15:43
    +1
    Publius, 24.07.2021 15:39
    Судя по списку оставшихся, Козлова вообще может этот турнир выиграть, тем более полек больше нет.
    Хватило бы сил. Ей сегодня в 18.00 ещё полуфинал играть.
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 24.07.2021 15:39
    +1
    Судя по списку оставшихся, Козлова вообще может этот турнир выиграть, тем более полек больше нет.
    Ссылка
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