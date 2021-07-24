Гдыня. Козлова вышла в полуфинал

Сегодня Катерина Козлова вышла в полуфинал грунтового турнира WTA в польской Гдыне. Украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований Катаржиной Кавой. Матча продолжался 2 часа и 49 минут.

1/4 финала

Катаржина Кава (Польша) – Катерина Козлова (Украина) – 7:5, 5:7, 1:6

В полуфинале Козлова сыграет с экс-украинкой Мариной Заневской, которая с 2016 года представляет Бельгию. Ранее во втором раунде Козлова обыграла белоруску Александру Саснович.