ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вратаря Аталанты

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что клуб взял в годичную аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. У «Шпор» есть опция выкупа 26-летнего итальянского вратаря.

Для Голлини это будет уже не первый опыт выступлений на Туманном Альбионе. В сезоне 2016/2017 он провел 20 матчей за «Астон Виллу» в Чемпионшипе.

Отметим, что ранее «Аталанта» подписала голкипера «Удинезе» Хуана Муссо, что ставило под сомнение шансы Голлини иметь регулярную игровую практику в составе бергамасков.