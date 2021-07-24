ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вратаря Аталанты

Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру в АПЛ

  • 24.07.2021 13:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вратаря Аталанты
© twitter.com/SpursOfficial

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что клуб взял в годичную аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. У «Шпор» есть опция выкупа 26-летнего итальянского вратаря.

Для Голлини это будет уже не первый опыт выступлений на Туманном Альбионе. В сезоне 2016/2017 он провел 20 матчей за «Астон Виллу» в Чемпионшипе.

Отметим, что ранее «Аталанта» подписала голкипера «Удинезе» Хуана Муссо, что ставило под сомнение шансы Голлини иметь регулярную игровую практику в составе бергамасков.

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Источник — ФК Тоттенхэм

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