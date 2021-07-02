Аталанта подписала голкипера Удинезе

«Аталанта» официально сообщила о подписании голкипера «Удинезе» Хуана Муссо. Контракт рассчитан на четыре года – до лета 2025 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации итальянских СМИ, она составила 20 миллионов евро. На Муссо претендовал ряд больших европейских клубов, в том числе «Интер».

Муссо перешел в «Удинезе» в 2018 году из «Расинга». В прошлом сезоне на его счету 35 матчей в Серии А, в которых он пропустил 51 гол и 8 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.