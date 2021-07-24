Тоттенхэм продаст своего защитника в Катар

Тоби Алдервейрелд близок к уходу из «Тоттенхэма»

  • 24.07.2021 12:51
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Тоттенхэм продаст своего защитника в Катар
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тоби Алдервейрелд

«Тоттенхэм» договорился с катарским «Аль-Духаилем» по поводу продажи своего защитника Тоби Алдервейрелда. Катарский клуб заплатит за 32-летнего бельгийца 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро).

Теперь Алдервейрелду надо согласовать условия личного контракта с «Аль-Духаилем» и пройти медосмотр в новом клубе.

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, его контракт действует до лета 2023 года. В прошлом сезоне на счету Алдервейрелда 1 гол в 35 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Весной интерес к защитнику проявлял «Брюгге».

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Источник — The Telegraph

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