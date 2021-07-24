Тоттенхэм продаст своего защитника в Катар

«Тоттенхэм» договорился с катарским «Аль-Духаилем» по поводу продажи своего защитника Тоби Алдервейрелда. Катарский клуб заплатит за 32-летнего бельгийца 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро).
Теперь Алдервейрелду надо согласовать условия личного контракта с «Аль-Духаилем» и пройти медосмотр в новом клубе.
Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, его контракт действует до лета 2023 года. В прошлом сезоне на счету Алдервейрелда 1 гол в 35 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Источник — The Telegraph
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