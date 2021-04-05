Брюгге сделал Тотттенхэму предложение о подписании Алдервейрелда

«Брюгге» сделал лондонскому «Тоттенхэму» предложение о подписании 32-летнего бельгийского центрального защитника Тоби Алдервейрелда.

Футболист остался вне состава «шпор» на выездной матч с «Ньюкаслом» (2:2), который состоялся в минувшее воскресенье.

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €16 миллионов. В текущем сезоне Тоби провел за «Тоттенхэм» 27 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт футболиста со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Алдервейрелда составляет €15 миллионов.

В активе Тоби 107 матчей в составе сборной Бельгии, где он забил 5 мячей.