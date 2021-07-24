Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Луческу увидел, кто в каком состоянии»

Один из лидеров «Динамо» высказался о подготовке к сезону

  • 24.07.2021 12:39
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Луческу увидел, кто в каком состоянии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Унионом» (1:1) в рамках подготовки к новому футбольному сезону. Хавбек украинской команды Виталий Буяльский прокомментировал игру команды.

«Я думаю, что, в принципе, мы играли хорошо, потому что контролировали игру. И в первом тайме не реализовали хорошие моменты, и во втором. Пропустили необязательный гол после рикошета. Можно сказать, это была случайность. Но ничего, отыгрались. И главный тренер сказал нам после финального свистка, что доволен нашей игрой, похвалил.

Нужно играть за партнеров до конца, идти в борьбу, но есть борьба, которой можно избежать благодаря быстрому приему мяча, передачам. Если будем быстро играть, соперники не будут за нами успевать и, соответственно, не будет такого количества жестких стыков.

Мистер увидел, кто в каком состоянии. Возможно, у нас будет больше времени на восстановление, тренировки, наигрывание новых комбинаций. Во всем нужно искать свои плюсы», - сказал Буяльский.

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Источник — ФК Динамо Киев

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