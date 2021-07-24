Младен БАРТУЛОВИЧ: «Шахтер вложил много финансов в трансферы»

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от стартового матча команды в новом сезоне УПЛ против «Шахтера», который состоится сегодня, 24 июля:

«Считаю, что сборы провели очень хорошо. У нас были качественные спарринги во время зарубежных сборов в Болгарии. Сборы пошли «Ингульцу» на пользу и команда готова к новому сезону. Официальные игры покажут, как мы готовились к новому сезону.

Ожидания от матча с «Шахтером»? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У «горняков» новый тренер и много новых игроков. «Шахтер» вложил много финансов в трансферы. Будет очень интересный матч.

Новый сезон? Нам поставлена задача – минимум быть в десятке. Надеемся, что сможем выполнить эту задачу в этом сезоне и будем все для этого делать».