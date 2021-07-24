Вербич получил травму плеча в товарищеском матче против Униона

Киевское «Динамо» начало игровую программу третьего, австрийского, предсезонного сбора матчем с представителем немецкой Бундеслиги – берлинским «Унионом». В поединке была зафиксирована ничья (1:1).

В дебюте второго тайма, на который «Динамо» вышло в обновленном составе, столичной команде удалось сравнять счет. Быстрая атака правым флангом продолжилась прострелом Александра Караваева в центр поля, где Беньямин Вербич, обыгравшись с Виталием Буяльским, направил мяч в ворота «Униона».

К сожалению, вскоре Беньямину пришлось вынужденно покинуть поле – вингер, который лишь недавно восстановился после травмы, неудачно приземлился на плечо в борьбе с соперником.

Насколько тяжелая травма у хавбека киевлян, пока неизвестно.