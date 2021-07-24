Впервые домашние матчи «Шахтера» будут показаны на итальянском телевидении.
Первой трансляцией на Sportitalia будет поединок c «Ингульцом», который состоится 24 июля.
Телеканал Sportitalia специализируется на показе футбола, баскетбола, автоспорта, мотоспорта, тенниса, американского футбола, регби и гольфа.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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