ФОТО. Крым – это Украина! Таврия представила новую игровую форму на сезон

Новая форма выполнена в традиционных цветах – синий, красный, белый

  • 24.07.2021 04:00
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ФОТО. Крым – это Украина! Таврия представила новую игровую форму на сезон
© СК Таврия Симферополь

Перед началом турнира Второй лиги «Таврия» Симферополь получила новую игровую форму на сезон 2021/22.

Новая форма выполнена в традиционных цветах – синий, красный, белый. Команда будет играть в форме от испанского бренда Kelme.

С внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: «Крым – это Украина!»

В заявлении «Таврии» говорится: «Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины».

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Источник — ФК Таврия

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