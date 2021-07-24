ФОТО. Крым – это Украина! Таврия представила новую игровую форму на сезон

Перед началом турнира Второй лиги «Таврия» Симферополь получила новую игровую форму на сезон 2021/22.

Новая форма выполнена в традиционных цветах – синий, красный, белый. Команда будет играть в форме от испанского бренда Kelme.

С внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: «Крым – это Украина!»

В заявлении «Таврии» говорится: «Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины».