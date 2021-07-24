ВИДЕО. Новичок Динамо Рамирес попрощался с бывшим клубом

Новичок киевского «Динамо» Эрик Рамирес в Instagram попрощался со своим бывшим клубом ДАК 1904 из Словакии:

«С того дня, как я прибыл в ДАК 1904, чувствовал себя как дома. Теперь, после двух лет опыта и знаний, пришло время уходить. Хочу поблагодарить всех людей из Дунайской Стреды за то, что они невероятным образом поддерживали меня с первого дня в команде.

Также хочу поблагодарить всех моих партнеров по команде за их дружеское отношение в течение этих лет и за то, что они помогали мне забивать голы. И, наконец, хочу сказать спасибо всему персоналу клуба ДАК 1904 и его владельцам за то, что они дали возможность играть в этой замечательной команде и поддерживали меня».

Напомним, «Динамо» подписало с форвардом из Венесуэлы Эриком Рамиресом контракт на 5 лет.