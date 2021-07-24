Ингулец заявил на сезон хавбека, который не подошел Луческу

Клуб УПЛ «Ингулец» заявил на новый сезон 24-летнего хавбека Андрея Коробенко.
Полузащитник проходил предсезонную подготовку с киевским «Динамо», но просмотр прошел неудачно. Коробенко не сумел впечатлить наставника «Динамо» Мирчу Луческу.
В прошлом сезоне Андрей уже защищал цвета «Ингульца», проведя в УПЛ 4 матча. Воспитанник «Шахтера» ранее играл за клубы «Черноморец», «Мариуполь» и «Рух».
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Источник — УПЛ
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