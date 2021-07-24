Ингулец заявил на сезон хавбека, который не подошел Луческу

Андрей Коробенко проходил предсезонную подготовку с киевским «Динамо»

  • 24.07.2021 02:45
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Ингулец заявил на сезон хавбека, который не подошел Луческу
© ФК Динамо Киев. Андрей Коробенко

Клуб УПЛ «Ингулец» заявил на новый сезон 24-летнего хавбека Андрея Коробенко.

Полузащитник проходил предсезонную подготовку с киевским «Динамо», но просмотр прошел неудачно. Коробенко не сумел впечатлить наставника «Динамо» Мирчу Луческу.

В прошлом сезоне Андрей уже защищал цвета «Ингульца», проведя в УПЛ 4 матча. Воспитанник «Шахтера» ранее играл за клубы «Черноморец», «Мариуполь» и «Рух».

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Источник — УПЛ

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