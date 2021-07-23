ВИДЕО. Кто такой Эрик Рамирес? Динамо пополнилось новичком из Венесуэлы

23 липня київське «Динамо» поповнилося новим гравцем – 22-річним нападаючим збірної Венесуели Еріком Раміресом.
Підписавши з клубом 5-річний контракт і отримавши біло-синю футболку з рук першого віце-президента клубу Віталія Сівкова, форвард поділився емоціями від нового виклику в своєму житті, а також враженнями від Києва.
РАМИРЕС: «Киев – большой город, люди приятные. Мне здесь очень понравилось»
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Источник — Sport.ua
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