РАМИРЕС: «Киев – большой город, люди приятные. Мне здесь очень понравилось»

Новичок «Динамо» планирует помочь команде вновь выиграть чемпионство

  • 23.07.2021 23:05
  • 1352 просмотра
  • 5 комментариев
РАМИРЕС: «Киев – большой город, люди приятные. Мне здесь очень понравилось»
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Новичок «Динамо» Эрик Рамирес дал первое интервью, в котором рассказал о своем решении присоединиться к «бело-синим», про первые впечатления о Киеве и абмиции помочь команде защитить чемпионство.

– Добро пожаловать в киевское «Динамо»! Какие у тебя первые впечатления после подписания контракта с нашим клубом?

– Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с «Динамо», ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.

– Как к тебе правильно обращаться?

– Мне нравится, когда меня называют Рамирес.

– Мы видели тебя вчера на тренировочной базе «Динамо», расскажи, что ты там делал?

– Я был приятно удивлен, ведь «Динамо» имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось.

– Твое медобследование в Киеве несколько затянулось. Что бы ты сказал об общении с киевскими врачами?

– Могу сказать, что мне действительно пришлось общаться со многими врачами, и я был приятно удивлен тем, что многие из них хорошо владеют английским языком. Поэтому общение было легким.

– Мы рады видеть тебя в киевском «Динамо», но раньше была информация, что ты был близок к подписанию контракта с казанским «Рубином». Что не сложилось в этом клубе?

– Действительно, такая возможность была. Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины.

– Ты имел еще два года контракта со словацким клубом ДАК 1904. Означает ли этот переход то, что ты уже перерос уровень чемпионата Словакии?

– Хочется надеяться, что это так. Точно знаю, что я сделал шаг к более высокому уровню и с нетерпением ожидаю возможности себя проявить.

– У тебя есть опыт выступлений в Лиге Европы. Готов ли ты к Лиге чемпионов?

– Да, конечно!

– Какие у тебя первые впечатления о Киеве?

– Действительно, я успел немного погулять по городу и побывать в нескольких ресторанах. Киев – это большой город, и люди повсюду приятные. Мне здесь очень понравилось.

– Перед тем, как начать забивать за ДАК, ты выступал в аренде за другие клубы. Насколько важным для тебя был тот опыт?

– Конечно, этот опыт помог мне двигаться дальше.

– Сколько времени тебе нужно для адаптации? Как считаешь, когда можно будет увидеть тебя в первой команде?

– Перед переходом в «Динамо» я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель.

– Общался ли ты с Мирчей Луческу?

– Я еще не успел пообщаться с главным тренером, но общался с руководством клуба. Надеюсь, что такой разговор состоится уже в ближайшие дни. Ожидаю этого с нетерпением.

– Ты сейчас находишься в оптимальных физических кондициях или нужно время, чтобы набрать форму после отпуска?

– У меня был отпуск, но значительную часть каникул я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму. Надеюсь, что для достижения стопроцентной готовности хватит недели.

– Ты забил 17 мячей и отметился 8-ю результативными передачами в прошлом сезоне. Какие личные цели ставишь перед собой в «Динамо»?

– Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне.

– Что ты знаешь о чемпионате Украины и конкуренции с «Шахтером»?

– Да, я знаю, что «Шахтер» – это также мощный клуб. Но сейчас Рамирес здесь, в Киеве, и будет делать все, чтобы чемпионом стало «Динамо».

– Перед подписанием контракта ты общался с кем-то по телефону. Кто благословил тебя на это решение?

– Я общался со своей семьей, родителями. Семья – это самое важное для каждого человека. Как я уже говорил, переход в «Динамо» – это огромная возможность в моей жизни. Поэтому мне было важно заручиться поддержкой своей семьи.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.07.2021 00:56
    0
    этот тоже книгу напишет
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 23:55
    -2
    Brian, 23.07.2021 23:50
    Совы это главный бич Киева.
    Дякую за правду!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 23.07.2021 23:50
    -1
    rus, 23.07.2021 23:36
    Про сов забыли сказать.
    Совы это главный бич Киева.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 23:36
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 23:20
    люди приятные - понятие условное... на переселенца главное не попасть, на совка или крота с емблемой-вагиной тоже желательно не натыкаться...
    Про сов забыли сказать.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 23:20
    -5
    люди приятные - понятие условное... на переселенца главное не попасть, на совка или крота с емблемой-вагиной тоже желательно не натыкаться...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.07.2021 00:56
    0
    этот тоже книгу напишет
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 23:36
    0
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 23:20
    люди приятные - понятие условное... на переселенца главное не попасть, на совка или крота с емблемой-вагиной тоже желательно не натыкаться...
    Про сов забыли сказать.
    Ссылка
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