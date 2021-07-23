Экс-форвард Шахтера перешел в Эйбар, где станет партнером Франа Соля

29-летний аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук, известный в Украине по выступлениям за «Карпаты» и «Шахтер», перешел из «Антальяспора» в «Эйбар».

Испанский клуб арендовал форварда на один сезон с опцией выкупа.

Минувший сезон Бланко Лещук также на правах аренды из «Антальяспора» провел в Сегунде, выступая за «Овьедо». Ранее аргентинский форвард играл во втором по рангу испанском дивизионе за «Малагу», будучи арендованным из «Шахтера».

Нынешняя оценочная стоимость трансфера Бланко Лещука, по данным Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

Напомним, что ранее «Эйбар» арендовал у киевского «Динамо» форварда Франа Соля, который может составить пару форвардов команды вместе с Бланко Лещуком, так как чаще всего этот коллектив играет по схеме 4-4-2.