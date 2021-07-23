Свитолина рассказала, где проведет медовый месяц с Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за Гаэля Монфиса, рассказала о том, где пара проведет свой медовый месяц:

«Медовый месяц мы перенесли на ноябрь – это как раз время окончания теннисного сезона, когда можно немного выдохнуть. Сразу после свадьбы мы отправились в Токио, где уже готовимся к выступлению на Олимпийских играх. Затем в календаре США и Канада, где проведем практически всю осень.

Провести медовый месяц мы планируем в Гваделупе и Мартинике, где живут родители Гаэля и где он проводил много времени в детстве. Он хочет познакомить меня ближе с культурой родных и важных для него мест».