Свитолина рассказала, где проведет медовый месяц с Монфисом

Украинская теннисистка недавно вышла замуж

  • 23.07.2021 19:52
  • 706 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина рассказала, где проведет медовый месяц с Монфисом
© Instagram. Свитолина и Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за Гаэля Монфиса, рассказала о том, где пара проведет свой медовый месяц:

«Медовый месяц мы перенесли на ноябрь – это как раз время окончания теннисного сезона, когда можно немного выдохнуть. Сразу после свадьбы мы отправились в Токио, где уже готовимся к выступлению на Олимпийских играх. Затем в календаре США и Канада, где проведем практически всю осень.

Провести медовый месяц мы планируем в Гваделупе и Мартинике, где живут родители Гаэля и где он проводил много времени в детстве. Он хочет познакомить меня ближе с культурой родных и важных для него мест».

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.07.2021 20:23
    0
    який до б!са "медовий м!сяць"?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.07.2021 20:23
    0
    який до б!са "медовий м!сяць"?
    Ссылка
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