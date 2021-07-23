Итальянский телеканал будет транслировать матчи Шахтера

Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера» вызвало в Италии повышенный интерес к «горнякам».
Итальянская телекомпания Sky Italia приобрела права на трансляцию матчей «Шахтера» в новом сезоне. Уже завтра, 24 июля они покажут матч первого тура УПЛ «Шахтер» - «Ингулец». Начало – в 19:30 по Киеву.
Напомним, предыдущим местом работы Де Дзерби был клуб Серии А «Сассуоло».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
тимофеючка ты вообще оторван от реальности ?
Погорячились, с кем не бывает
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.