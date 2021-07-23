Итальянский телеканал будет транслировать матчи Шахтера

В Италии теперь повышенное внимание к донецкому клубу

  • 23.07.2021 19:25
  • 1255 просмотров
  • 9 комментариев
Итальянский телеканал будет транслировать матчи Шахтера

Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера» вызвало в Италии повышенный интерес к «горнякам».

Итальянская телекомпания Sky Italia приобрела права на трансляцию матчей «Шахтера» в новом сезоне. Уже завтра, 24 июля они покажут матч первого тура УПЛ «Шахтер» - «Ингулец». Начало – в 19:30 по Киеву.

Напомним, предыдущим местом работы Де Дзерби был клуб Серии А «Сассуоло».

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    M K
    online
      M K, 23.07.2021 19:50
    +3
    Матчи ДК будут транслировать в цыганских таборах)
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 19:40
    -4
    Face Control, 23.07.2021 19:30
    Конечно будут, это же тебе не автобусники кипрские развпятьлетние.
    кто будет семья Де Дзерби и пару десятков фанатов Сассуоло ?
    тимофеючка ты вообще оторван от реальности ?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.07.2021 19:36
    -5
    та ніхто в Італії не буде дивитися на "шлюхтьор дранецьк",це - позор українського футболу
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.07.2021 19:31
    -1
    ALKOSruLKA, 23.07.2021 19:26
    ...італійці будуть в шоці від наших команд і полів
    От команд - да, от полей не дума. У них у самих там такое все древнее
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 19:31
    0
    По новости, это очень и очень круто, хотя и очевидно, ведь Шахтёр единственный футбольный гранд в Украине.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.07.2021 19:31
    -1
    Я думаю после первого матча , они пересмотрят своё мнение.
    Погорячились, с кем не бывает
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 19:30
    0
    maverik, 23.07.2021 19:29
    Вопрос будет ли кто это смотреть ?
    Конечно будут, это же тебе не автобусники кипрские развпятьлетние.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 23.07.2021 19:29
    +2
    Вопрос будет ли кто это смотреть ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 19:26
    +1
    ...італійці будуть в шоці від наших команд і полів
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 23.07.2021 19:50
    +3
    Матчи ДК будут транслировать в цыганских таборах)
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 23.07.2021 19:29
    +2
    Вопрос будет ли кто это смотреть ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 19:26
    +1
    ...італійці будуть в шоці від наших команд і полів
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 19:31
    0
    По новости, это очень и очень круто, хотя и очевидно, ведь Шахтёр единственный футбольный гранд в Украине.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 19:30
    0
    maverik, 23.07.2021 19:29
    Вопрос будет ли кто это смотреть ?
    Конечно будут, это же тебе не автобусники кипрские развпятьлетние.
    Ссылка
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