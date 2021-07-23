СУЛЬШЕР: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал подписание полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо:

«Джейдон соответствует тому типу игрока, которого я хотел видеть в своей команде. Это футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Он станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы. Уже не можем дождаться раскрытия его потенциала.

Его статистика забитых мячей и результативных передач говорит сама за себя. Джейдон даст команде невероятную скорость, голевое чутье и креатив.

«Олд Траффорд» же предоставит ему платформу для реализации таланта и даст возможность выступать на высочайшем уровне. Для игрока его возраста Джейдон уже добился многого и проявил смелость поехать за рубеж и показать себя там. Мы все с нетерпением ждем возможности поприветствовать Джейдона в команде, ведь мы уже готовимся к новому сезону».