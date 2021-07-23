СУЛЬШЕР: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о подписании хавбека «Боруссии» Дортмунд

  • 23.07.2021 19:10
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
СУЛЬШЕР: «Санчо станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал подписание полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо:

«Джейдон соответствует тому типу игрока, которого я хотел видеть в своей команде. Это футболист атаки в лучших традициях «Манчестер Юнайтед». Он станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы. Уже не можем дождаться раскрытия его потенциала.

Его статистика забитых мячей и результативных передач говорит сама за себя. Джейдон даст команде невероятную скорость, голевое чутье и креатив.

«Олд Траффорд» же предоставит ему платформу для реализации таланта и даст возможность выступать на высочайшем уровне. Для игрока его возраста Джейдон уже добился многого и проявил смелость поехать за рубеж и показать себя там. Мы все с нетерпением ждем возможности поприветствовать Джейдона в команде, ведь мы уже готовимся к новому сезону».

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(3 голоса)

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Комментарии
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 23.07.2021 19:23
    -1
    Вперёд, только не проигрывайте дома по 6 игр за сезон.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 19:18
    -1
    З такими результатами ти довго не просидиш в МЮ... тому розмови про «мій склад на довгі роки» як мінімум смішні...
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