ФОТО. Год назад Мирча Луческу неожиданно возглавил Динамо

Киевский клуб вспомнил о памятной дате

  • 23.07.2021 19:05
  • 877 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Год назад Мирча Луческу неожиданно возглавил Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» в своих соцсетях напомнило о том, что год назад, 23 июля 2020 года, новым тренером команды неожиданно стал Мирча Луческу.

Экс-тренер «Шахтера» в первый сезон работы с киевлянами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Недавно стороны продлили контракт до середины 2023 года.

Несмотря на успехи команды на поле, ультрас «Динамо» не принимают Луческу и устраивают акции против наставника.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Eagle
    online
      Eagle, 23.07.2021 19:56
    +1
    Не прогадал Игорёк.
    Ссылка
    bonv
      bonv, 23.07.2021 19:55
    +2
    Несподіванка пішла на користь Динамо.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.07.2021 19:55
    +2
    Несподіванка пішла на користь Динамо.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 23.07.2021 19:56
    +1
    Не прогадал Игорёк.
    Ссылка
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