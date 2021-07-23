ФОТО. Год назад Мирча Луческу неожиданно возглавил Динамо

«Динамо» в своих соцсетях напомнило о том, что год назад, 23 июля 2020 года, новым тренером команды неожиданно стал Мирча Луческу.

Экс-тренер «Шахтера» в первый сезон работы с киевлянами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Недавно стороны продлили контракт до середины 2023 года.

Несмотря на успехи команды на поле, ультрас «Динамо» не принимают Луческу и устраивают акции против наставника.

