ФОТО. Год назад Мирча Луческу неожиданно возглавил Динамо

«Динамо» в своих соцсетях напомнило о том, что год назад, 23 июля 2020 года, новым тренером команды неожиданно стал Мирча Луческу.
Экс-тренер «Шахтера» в первый сезон работы с киевлянами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Недавно стороны продлили контракт до середины 2023 года.
Несмотря на успехи команды на поле, ультрас «Динамо» не принимают Луческу и устраивают акции против наставника.
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Источник — Sport.ua
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