Андрей ЦУРИКОВ: «Нет ощущения, что в Александрии все поменялось»

Защитник «Александрии» - о возвращении в клуб

  • 23.07.2021 18:51
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Андрей ЦУРИКОВ: «Нет ощущения, что в Александрии все поменялось»
© ФК Александрия. Андрей Цуриков

Защитник «Александрии» Андрей Цуриков прокомментировал свое возвращение в клуб на правах аренды:

«Рад снова быть частью команды «Александрии», потому что ранее провел хорошие годы здесь. Хочу, чтобы это время прошло намного лучше.

Нет ощущения, что в «Александрии» все кардинально поменялось, потому что я провел совсем немного времени здесь. Дальше буду знакомиться с ребятами, которых не знал. С многими из тренерского штаба знаком. Думаю, проблем с адаптацией не должно быть.

Сейчас, надеюсь, все будет намного лучше. Цель перед командой – зона еврокубков. Будем от тренировки к тренировке идти к ней и добывать очки – надеюсь, в каждой игре».

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Источник — ФК Александрия

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