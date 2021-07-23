Андрей ЦУРИКОВ: «Нет ощущения, что в Александрии все поменялось»

Защитник «Александрии» Андрей Цуриков прокомментировал свое возвращение в клуб на правах аренды:

«Рад снова быть частью команды «Александрии», потому что ранее провел хорошие годы здесь. Хочу, чтобы это время прошло намного лучше.

Нет ощущения, что в «Александрии» все кардинально поменялось, потому что я провел совсем немного времени здесь. Дальше буду знакомиться с ребятами, которых не знал. С многими из тренерского штаба знаком. Думаю, проблем с адаптацией не должно быть.

Сейчас, надеюсь, все будет намного лучше. Цель перед командой – зона еврокубков. Будем от тренировки к тренировке идти к ней и добывать очки – надеюсь, в каждой игре».